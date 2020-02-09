"Новый Азербайджан" перенесла пресс-конференцию по итогам выборов

БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Правящая партия "Новый Азербайджан" перенесла на неопределенное время пресс-конференцию, посвященную итогам голосования на внеочередных парламентских выборах, по причине отсутствия данных со всех избирательных округов.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Азербайджане в воскресенье. Правящая партия "Новый Азербайджан" получит большинство мандатов в новом парламенте страны, следует из данных exit poll, проведенного американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates. Согласно заявлению французской компании OpinionWay, также проводившей exit poll, партия "Новый Азербайджан" получит до 66 мандатов в парламенте.
Голосование на досрочных парламентских выборах в Азербайджане завершилось. На избирательных участках начался подсчёт голосов. #Азербайджан #Баку #выборы pic.twitter.com/N0xJ9Sw5OA— Мировые новости (@RIA_Worldnews) February 9, 2020
"Партия перенесла пресс-конференцию на неопределенное время, пока собираются данные со всех округов", - сообщили в партии.
Вчера, 02:20Процедура выборов в парламент Азербайджана