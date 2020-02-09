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Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
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РИА Новости

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

20:50 09.02.2020 (обновлено: 23:42 09.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Как пишет портал Flightradar, до этого рекорд принадлежал Virgin Atlantic, самолеты которой совершали этот рейс за четыре часа 57 минут и четыре часа 59 минут. Среднее время рейсов из Нью-Йорка в Лондон составляет 6 часов 13 минут.
Самолет авиакомпании Qantas
15 ноября 2019, 12:22
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
При этом статистика не учитывает полеты сверхзвуковых самолетов.
Independent отметил, что причиной рекорда стал шторм "Сиара", который позволил самолету набрать скорость в 825 миль в час (1327 километров в час. — Прим. ред.). Скорость попутного ветра в ходе полета превышала 80 метров в секунду.
Ураган "Сиара" уже привел к тому, что в Великобритании отменяют некоторые рейсы, некоторые районы страны затоплены, деревья повалены. В Нидерландах объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозам, в прибрежных районах страны ветер будет достигать скорости в 120 километров в час.
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Virgin AtlanticBoeing 747British AirwaysВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
американцы на время через океан летают, а наши сесть нормально не могут.
9 февраля, 22:53
Руслан Гайнуллин
6200019
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