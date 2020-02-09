Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
Как пишет портал Flightradar, до этого рекорд принадлежал Virgin Atlantic, самолеты которой совершали этот рейс за четыре часа 57 минут и четыре часа 59 минут. Среднее время рейсов из Нью-Йорка в Лондон составляет 6 часов 13 минут.
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При этом статистика не учитывает полеты сверхзвуковых самолетов.
Independent отметил, что причиной рекорда стал шторм "Сиара", который позволил самолету набрать скорость в 825 миль в час (1327 километров в час. — Прим. ред.). Скорость попутного ветра в ходе полета превышала 80 метров в секунду.
Ураган "Сиара" уже привел к тому, что в Великобритании отменяют некоторые рейсы, некоторые районы страны затоплены, деревья повалены. В Нидерландах объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозам, в прибрежных районах страны ветер будет достигать скорости в 120 километров в час.
Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt— Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020
If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh