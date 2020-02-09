Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Ураган "Сиара" уже привел к тому, что в Великобритании отменяют некоторые рейсы, некоторые районы страны затоплены, деревья повалены. В Нидерландах объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. По прогнозам, в прибрежных районах страны ветер будет достигать скорости в 120 километров в час.