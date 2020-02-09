В Кузбассе всех пострадавших в ДТП с автобусом эвакуировали в больницы

КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Всех десятерых пострадавших в ДТП с автобусом и фурой, запланированных для эвакуации, доставили в специализированные медицинские учреждения Кемеровской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск в воскресенье. Водитель большегрузного автомобиля погиб на месте, 71-летняя пассажирка автобуса скончалась на операционном столе. Травмы различной степени тяжести получили более 30 человек, 10 из них запланировали эвакуировать в специализированные медучреждения области. Прокуратура по данному факту организовала проверку, следственный комитет возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"Десять человек эвакуировали по "зеленому коридору", в сопровождении автомобилей ГИБДД силами медицины катастроф и санавиации в лечебные учреждения высшего уровня. Восьмерых доставили в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского (в Кемерово – ред.), одного - в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, еще одного - в областную клиническую больницу города Кемерово. Остальные отправлены на амбулаторное лечение", - уточнил собеседник агентства.
7 декабря 2019, 20:27Крупные ДТП в России в 2019 году