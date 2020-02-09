В Кузбассе всех пострадавших в ДТП с автобусом эвакуировали в больницы

"Десять человек эвакуировали по "зеленому коридору", в сопровождении автомобилей ГИБДД силами медицины катастроф и санавиации в лечебные учреждения высшего уровня. Восьмерых доставили в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского (в Кемерово – ред.), одного - в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий, еще одного - в областную клиническую больницу города Кемерово. Остальные отправлены на амбулаторное лечение", - уточнил собеседник агентства.