Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

"Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала CBS.
По словам посла, ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.
"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше", — подчеркнул Цуй Тянькай.
При этом дипломат признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.
"Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", — заверил посол.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Эпидемия вирусной пневмонии
В конце прошлого года китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных превысило 37 тысяч человек, умерли более 800 человек, при этом примерно 2150 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.
Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.
В России зафиксировали два случая заболевания. Оба — у граждан Китая. Российское правительство приняло ряд мер для борьбы с распространением вируса. В частности, закрыт участок границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменены рабочие визы для китайских граждан, принято решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, приостановлены полеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса