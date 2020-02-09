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2020-02-10T02:19+0300
https://ria.ru/20200209/1564464415.html
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
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РИА Новости

Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса

20:10 09.02.2020 (обновлено: 02:19 10.02.2020)
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
"Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала CBS.
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У Китая сейчас два врага: коронавирус и "слухи массового поражения"
По словам посла, ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.
"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше", — подчеркнул Цуй Тянькай.
При этом дипломат признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.
"Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", — заверил посол.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце прошлого года китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число зараженных превысило 37 тысяч человек, умерли более 800 человек, при этом примерно 2150 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
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Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.
В России зафиксировали два случая заболевания. Оба — у граждан Китая. Российское правительство приняло ряд мер для борьбы с распространением вируса. В частности, закрыт участок границы с Китаем на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменены рабочие визы для китайских граждан, принято решение эвакуировать россиян из провинции Хубэй, приостановлены полеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 36
Распространение нового коронавирусаЦуй ТянькайкоронавирусыКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Странно, а диванные эксперты уже провели анализ и решили, что это дело рук США
9 февраля, 20:13
hhekpacob
3491210058
Люди склонные к конспирологии верят легко в теории заговоров. Любой грамотный вирусолог скажет вам, что все эти подозрения, что вирус искусственный - ерунда. До сих пор не было создано ни одного искусственного вируса способного реплицировать и заражать хоть какой-либо вид животных или растений. А уж создать виру, который бы в дополнение к этому был патогенным - просто невозможно (по крайней мере, в обозримом будущем)
9 февраля, 23:03
GGoldmakherv
367100010
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