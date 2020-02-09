ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием. ПосолЦуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.

CBS . "Конечно, есть всевозможные спекуляции и слухи. Кто-то говорит, что этот вирус произошел из военной лаборатории не в Китае, а может, в Соединенных Штатах. Как мы можем верить всем этим бредням? Это абсолютный бред", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала

По словам посла, ученые пока не могут установить, откуда взялся новый тип вируса.

"По предварительным данным, от каких-то животных. Но мы должны узнать об этом больше", — подчеркнул Цуй Тянькай

При этом дипломат признал, что реакция на первые сообщения на местах о появлении вируса могла быть недостаточно быстрой.

"Это могло произойти где угодно. Но мы делаем все возможное, чтобы это исправить", — заверил посол.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце прошлого года китайские власти рассказали о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных превысило 37 тысяч человек, умерли более 800 человек, при этом примерно 2150 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам.

Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии.