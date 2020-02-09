В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка

ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Пожилая китаянка, одна из семи человек с диагностированным Пожилая китаянка, одна из семи человек с диагностированным новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, полностью излечилась, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.

В конце января власти ОАЭ сообщили, что приехавшая в Эмираты в туристическую поездку из эпицентра коронавируса - китайского города Ухань вся семья из четырех человек оказалась больна.

"Одна из четырех заболевших в китайской семье - бабушка семейства, которой исполнилось 73 года, выздоровела и в состоянии вернуться к повседневной жизни в обычном режиме", - отметили в министерстве.

Проводивший обследование пожилой пациентки врач Хусейн Абдеррахман ар-Ранд сказал Эмиратскому агентству новостей WAM, что "все анализы, сделанные китаянкой, показали, что она здорова и полностью излечилась от болезни".

Агентство также сообщило, что выздоровевшая пожилая китаянка поблагодарила власти ОАЭ за заботу и внимание.