В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка

ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Пожилая китаянка, одна из семи человек с диагностированным новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, полностью излечилась, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.
В конце января власти ОАЭ сообщили, что приехавшая в Эмираты в туристическую поездку из эпицентра коронавируса - китайского города Ухань вся семья из четырех человек оказалась больна.
"Одна из четырех заболевших в китайской семье - бабушка семейства, которой исполнилось 73 года, выздоровела и в состоянии вернуться к повседневной жизни в обычном режиме", - отметили в министерстве.
Проводивший обследование пожилой пациентки врач Хусейн Абдеррахман ар-Ранд сказал Эмиратскому агентству новостей WAM, что "все анализы, сделанные китаянкой, показали, что она здорова и полностью излечилась от болезни".
Агентство также сообщило, что выздоровевшая пожилая китаянка поблагодарила власти ОАЭ за заботу и внимание.
В субботу министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о зарегистрированных в стране двух новых случаях заболевания новым коронавирусом, им заразились два гражданина Китая и Филиппин, в результате чего число заболевших на территории Эмиратов возросло до семи человек.
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