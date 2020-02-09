Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T19:47+0300
https://ria.ru/20200209/1564464000.html
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564396851_0:191:2961:1857_1036x0_80_0_0_7dab5100b9abc78ddcbaa43b9c0ccdbc.jpg
РИА Новости

В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка

19:46 09.02.2020 (обновлено: 19:47 09.02.2020)
1858
© REUTERS / China DailyСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© REUTERS / China Daily
Сотрудник лаборатории
ДОХА, 9 фев - РИА Новости. Пожилая китаянка, одна из семи человек с диагностированным новым типом коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах, полностью излечилась, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.
В конце января власти ОАЭ сообщили, что приехавшая в Эмираты в туристическую поездку из эпицентра коронавируса - китайского города Ухань вся семья из четырех человек оказалась больна.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Вчера, 15:41
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
"Одна из четырех заболевших в китайской семье - бабушка семейства, которой исполнилось 73 года, выздоровела и в состоянии вернуться к повседневной жизни в обычном режиме", - отметили в министерстве.
Проводивший обследование пожилой пациентки врач Хусейн Абдеррахман ар-Ранд сказал Эмиратскому агентству новостей WAM, что "все анализы, сделанные китаянкой, показали, что она здорова и полностью излечилась от болезни".
Агентство также сообщило, что выздоровевшая пожилая китаянка поблагодарила власти ОАЭ за заботу и внимание.
В субботу министерство здравоохранения ОАЭ сообщило о зарегистрированных в стране двух новых случаях заболевания новым коронавирусом, им заразились два гражданина Китая и Филиппин, в результате чего число заболевших на территории Эмиратов возросло до семи человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
1600011
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайОАЭУханьВ мире
Рекомендуем
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
На Diamond Princess среди новых заразившихся коронавирусом нет россиян
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Гражданин КНР в автобусе
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Скорая помощь
В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на "ватрушке"
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Член экипажа Diamond Princess рассказал о состоянии пассажиров лайнера
Алексей Гончарук
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Парламентские выборы в Азербайджане
Экзит-полл: "Новый Азербайджан" получит большинство в парламенте
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
ВОЗ отправила в Китай группу экспертов из-за коронавируса
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния