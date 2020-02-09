В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на "ватрушке"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, выкатившийся на дорогу на "ватрушке", погиб под колесами иномарки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трагедия произошла в воскресенье около 15:30 в городе Городце.
"Мальчик 2006 года рождения при катании на "ватрушке" выкатился с откоса на проезжую часть дороги. Водитель иномарки, двигавшейся по дороге, не успел затормозить и совершил наезд на ребенка. В результате аварии школьник получил ранения, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, водитель иномарки был трезв, с места ДТП не скрывался, стаж вождения около семи лет. Полицией по факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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