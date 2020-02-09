В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на "ватрушке"

"Мальчик 2006 года рождения при катании на "ватрушке" выкатился с откоса на проезжую часть дороги. Водитель иномарки, двигавшейся по дороге, не успел затормозить и совершил наезд на ребенка. В результате аварии школьник получил ранения, не совместимые с жизнью", — говорится в сообщении ведомства.