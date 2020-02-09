Челябинские власти закрыли карантинный пункт

ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев - РИА Новости. Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.
"Те граждане Китая, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы", - говорится в сообщении.
Вопрос о расположении карантинного пункта будет решен в понедельник.
Замгубернатора Челябинской области Станислава Мошарова рассказал, что по поручению главы региона выехал в поселки Сосновского района - Есаулку и Ужевку.
"Пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи", - цитирует Мошарова пресс-служба.
Как сообщил региональный министр здравоохранения области Юрий Семенов, в бывший карантинный пункт в Ужевке доставили шесть граждан Китая, которых осмотрели врачи, все шестеро здоровы. Сейчас их вывозят с территории поселка и распределяют по медицинским учреждениям.
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