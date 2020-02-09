Челябинские власти закрыли карантинный пункт

"Те граждане Китая, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы", - говорится в сообщении.

Вопрос о расположении карантинного пункта будет решен в понедельник.

Замгубернатора Челябинской области Станислава Мошарова рассказал, что по поручению главы региона выехал в поселки Сосновского района - Есаулку и Ужевку.

"Пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи", - цитирует Мошарова пресс-служба.