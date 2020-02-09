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Челябинские власти закрыли карантинный пункт
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РИА Новости

Челябинские власти закрыли карантинный пункт

19:19 09.02.2020 (обновлено: 22:51 09.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГражданин КНР в автобусе
Гражданин КНР в автобусе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Гражданин КНР в автобусе. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев - РИА Новости. Власти Челябинской области закроют карантинный пункт в Ужевке Сосновского района, заявили в пресс-службе губернатора региона.
"Те граждане Китая, которых поместили туда ранее, будут перенаправлены в стационары для медицинского наблюдения, как того требуют нормы", - говорится в сообщении.
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Вопрос о расположении карантинного пункта будет решен в понедельник.
Замгубернатора Челябинской области Станислава Мошарова рассказал, что по поручению главы региона выехал в поселки Сосновского района - Есаулку и Ужевку.
"Пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи", - цитирует Мошарова пресс-служба.
Как сообщил региональный министр здравоохранения области Юрий Семенов, в бывший карантинный пункт в Ужевке доставили шесть граждан Китая, которых осмотрели врачи, все шестеро здоровы. Сейчас их вывозят с территории поселка и распределяют по медицинским учреждениям.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорЧелябинскСосновский районКитайЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Что за бред! Идиотское популистское решение. Лучше уж все инфицированные в одном месте будут, просто надо усилить средства защиты и охрану, чтобы никакой связи с внешним миром. А так их по разным больницам раскидают и они там всех врачей и пациентов с другими болезнями позаражают, в Китае уже это проходили, а мы собираемся наступить на грабли.
9 февраля, 19:49
pavlino.11
26000297
Активистов "противников карантинного пункта" надо привлечь к административной ответственности.Случись (не дай бог) с ними нечто подобное, их тоже взашей отовсюду гнать. Государство должно определять где, что и как, а не "активисты". В последнее время всякие "активисты" только нагоняют панику и вредят всеми силами и способами.
9 февраля, 19:33
АГАлександр Гислер
1201002
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