Следователи завели уголовное дело после ДТП с автобусом в Кузбассе

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск в воскресенье. Водитель большегрузного автомобиля погиб на месте, 71-летняя пассажирка автобуса скончалась на операционном столе. Травмы различный степени тяжести получили более 20 человек, среди которых двое находились в тяжелом состоянии в региональном центре медицины катастроф.