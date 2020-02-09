Следователи завели уголовное дело после ДТП с автобусом в Кузбассе

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск в воскресенье. Водитель большегрузного автомобиля погиб на месте, 71-летняя пассажирка автобуса скончалась на операционном столе. Травмы различный степени тяжести получили более 20 человек, среди которых двое находились в тяжелом состоянии в региональном центре медицины катастроф.
"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Следствию предстоит установить, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. Также будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техсостояние автобуса.
© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцемЛобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020