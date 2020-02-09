На Алтае госпитализировали 23 ученика интерната из-за аденовируса

"Двадцать три учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова находятся сейчас в инфекционном отделении республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на отдых на турбазу", - сказал Хорохордин.