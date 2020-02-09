На Алтае госпитализировали 23 ученика интерната из-за аденовируса

БАРНАУЛ, 9 фев - РИА Новости. Более 20 учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова в Республике Алтай доставили в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на аденовирус, сообщил глава региона Олег Хорохордин в своем аккаунте в Instagram.
"Двадцать три учащихся школы-интерната им. Г.К. Жукова находятся сейчас в инфекционном отделении республиканской больницы с подозрением на аденовирус. Причиной стало плохое самочувствие детей после поездки на отдых на турбазу", - сказал Хорохордин.
По его словам, в школе-интернате провели дезинфекцию, создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося. Хорохордин добавил, что поручил минздраву оказать детям необходимую помощь.
Всего в школе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучается 120 детей.
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