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2020-02-09T18:41+0300
https://ria.ru/20200209/1564462520.html
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156162/48/1561624811_0:0:3642:2048_1036x0_80_0_0_fef0069d42e85456f17ce25a6bdfa62f.jpg
РИА Новости

"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков

18:34 09.02.2020 (обновлено: 18:41 09.02.2020)
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© Lindemann OfficialКадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
© Lindemann Official
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подписчики певицы Светланы Лободы в инстаграме раскритиковали публикацию артистки о нелегкой работе.
Так, исполнительница поделилась снимком мозоли на стопе и пожаловалась на напряженный график: по словам Лободы, после продолжительного перелета она до поздней ночи репетировала новые постановки, а с утра продолжила работать.
Певица Светлана Лобода
1 февраля, 04:29
Лобода озадачила подписчиков снимком с "исчезнувшим" человеком
"Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление <…> Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?" - обратилась она к подписчикам, отметив, что после возвращения домой несколько часов не могла поднять руки и ноги.
Некоторые пользователи инстаграма восприняли жалобу Лободы с недоумением.
"Ну, это только такое профессионалы, как вы, так работают. Остальные с легкостью выходят на сцену, два притопа, три прихлопа. И на этом все", - сыронилизовала viktoria_mixailenko.
"На стройке не работали, там мозоли побольше", - написал e_d_u_a_r_d___ l_i_k_u_n_o_v_.
"За спасибо работаете?" - поинтересовался deula197621.
"А любая другая профессия привлекательно легкая за меньшие деньги?" - возмутилась oxanalashmaker.
"А вы думаете, профессия шахтера легче?" - присоединилась nikulina5160.
"Шахтерам и спасателям покажите вашу мозоль, они оценят", - написала mari._.osa
Певица Loboda
6 января, 03:42Культура
Лобода назвала Линдеманна "своим" и спела на немецком
98267571661
Обсудить 6
Шоу-бизнесСветлана ЛободаРоссияУкраина
Популярные комментарии
Езжай в свою Украину, там у вас на родине тяготы легче переносятся. А то сейчас все гастарбайтеры из Украины начнут ныть как им в России тяжело деньги даются.
9 февраля, 19:49
Сережа Кукин
6511004
Лабода хочет работать в бригаде штукатуров-маляров?
9 февраля, 18:54
Ерлан Шагиров
40140001
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