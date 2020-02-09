"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подписчики певицы Подписчики певицы Светланы Лободы в инстаграме раскритиковали публикацию артистки о нелегкой работе.

Так, исполнительница поделилась снимком мозоли на стопе и пожаловалась на напряженный график: по словам Лободы, после продолжительного перелета она до поздней ночи репетировала новые постановки, а с утра продолжила работать.

"Проснулась в 8, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление <…> Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?" - обратилась она к подписчикам, отметив, что после возвращения домой несколько часов не могла поднять руки и ноги.

Некоторые пользователи инстаграма восприняли жалобу Лободы с недоумением.

"Ну, это только такое профессионалы, как вы, так работают. Остальные с легкостью выходят на сцену, два притопа, три прихлопа. И на этом все", - сыронилизовала viktoria_mixailenko.

"На стройке не работали, там мозоли побольше", - написал e_d_u_a_r_d___ l_i_k_u_n_o_v_.

"За спасибо работаете?" - поинтересовался deula197621.

"А любая другая профессия привлекательно легкая за меньшие деньги?" - возмутилась oxanalashmaker.

"А вы думаете, профессия шахтера легче?" - присоединилась nikulina5160.