Генсек ЛАГ назвал приоритеты в урегулировании ливийского конфликта

АДДИС-АБЕБА, 9 фев - РИА Новости. Приоритетом Лиги арабских государств (ЛАГ) по разрешению конфликта в Ливии является укрепление перемирия в этой стране и достижение постоянных договоренностей, об этом на саммите Африканского союза заявил генсек лиги Ахмед Абуль Гейт.
Очередной 33-й саммит Афросоюза стартовал в воскресенье в эфиопской столице Аддис-Абебе.
По мнению Абуль Гейта, ЛАГ и Афросоюз должны координировать свои усилия по разрешению конфликта в Ливии.
"Приоритетами этих усилий, прежде всего, должно стать укрепление существующего перемирия, достижение постоянных договоренностей о прекращении огня и его мониторинг, прекращение всех форм внешнего вмешательства в ливийскую проблему", - сказал Абуль Гейт.
Главной темой нынешнего саммита Африканского союза стал конфликт в Ливии, инициатива о прекращении огня в 2020 году, проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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