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СК возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки самолета в Коми
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки самолета в Коми

18:05 09.02.2020 (обновлено: 18:12 09.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбуждено по факту аварийной посадки самолета в аэропорту города Усинска в Коми, сообщается на сайте СК РФ.
По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна было 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Вчера, 16:38
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки Боинг-737 в аэропорту города Усинска Республики Коми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
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Жесткая посадка самолета в УсинскеСледственный комитет РФКомиПроисшествия
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