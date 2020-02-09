СК возбудил уголовное дело из-за аварийной посадки самолета в Коми

По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна было 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна.