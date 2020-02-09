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Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет
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РИА Новости
Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет
Жесткую посадку совершил самолет UTair в Усинске. На борту находилось 94 человека. Никто из них не пострадал. Из-за резкой смены ветра произошел подлом стоек шасси, и воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки.
2020-02-09T18:02+0300
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564461743_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_16afc17c12f45d01f6fbf294126c42cc.jpg
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PT1M04S

Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет

18:02 09.02.2020
3408
Жесткую посадку совершил самолет UTair в Усинске. На борту находилось 94 человека. Никто из них не пострадал. Из-за резкой смены ветра произошел подлом стоек шасси, и воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки.
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ЮТэйрКомиУсинск
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