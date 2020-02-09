2020-02-09T18:02+0300
2020-02-09T18:02+0300
https://ria.ru/20200209/1564461757.html
Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564461743_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_0c1f558861f0a543d9350b4f7c125aa0.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
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Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет
Жесткую посадку совершил самолет UTair в Усинске. На борту находилось 94 человека. Никто из них не пострадал. Из-за резкой смены ветра произошел подлом стоек шасси, и воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Экипажу удалось удержать
самолет на полосе до полной остановки.
2020-02-09T18:02+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=6012835&type=mp4
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PT1M04S
Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет
Жесткую посадку совершил самолет UTair в Усинске. На борту находилось 94 человека. Никто из них не пострадал. Из-за резкой смены ветра произошел подлом стоек шасси, и воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Экипажу удалось удержать
самолет на полосе до полной остановки.