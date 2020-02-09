Жесткая посадка самолета в Коми: пострадавших нет

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Жесткую посадку совершил самолет UTair в Усинске. На борту находилось 94 человека. Никто из них не пострадал. Из-за резкой смены ветра произошел подлом стоек шасси, и воздушное судно ударилось хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки.