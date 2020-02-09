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2020-02-09T17:51+0300
https://ria.ru/20200209/1564461481.html
СМИ сообщили подробности визита спецпосланника ООН в Дамаск
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РИА Новости

СМИ сообщили подробности визита спецпосланника ООН в Дамаск

17:51 09.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПредставитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
© Sputnik
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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Делегация сирийских властей в конституционном комитете передала спецпосланнику ООН Гейру Педерсену во время его визита в Дамаск свои предложения по работе комитета, но пока не получила ответа, сообщила проправительственная газета al-Watan.
Педерсен посетил Дамаск 28-29 января и провел переговоры с главой МИД САР Валидом Муаллемом. В субботу дипломат встретился в Тегеране с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
"Глава делегации Дамаска Ахмад аль-Кузбари передал спецпосланнику во время его визита в Дамаск предложение по графику работы следующего раунда (комитета - ред.) в нескольких сценариях", - сообщили газете источники, отметив, что тем самым делегация стремится дать возможность Педерсену "преуспеть в его работе".
Источники отметили, что ответа от спецпосланника на данное предложение до сих пор не поступило. Информации о новом раунде заседаний комитета также нет.
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При этом, как отмечает газета, правительственная делегация может проявить "мягкость" в формальном подходе на переговорах, но не намерена идти на какие-либо уступки и "позволять принять какие-либо пункты конституции, идущие вразрез с ее мнением".
Другие осведомленные источники сообщили газете, что делегаты малого комитета от правительства Сирии провели рабочие встречи вскоре после визита Педерсена в Дамаск, что может свидетельствовать о скором возобновлении работы комитета.
Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.
Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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