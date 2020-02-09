СМИ сообщили подробности визита спецпосланника ООН в Дамаск

Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане

КАИР, 9 фев - РИА Новости. Делегация сирийских властей в конституционном комитете передала спецпосланнику ООН Делегация сирийских властей в конституционном комитете передала спецпосланнику ООН Гейру Педерсену во время его визита в Дамаск свои предложения по работе комитета, но пока не получила ответа, сообщила проправительственная газета al-Watan

Педерсен посетил Дамаск 28-29 января и провел переговоры с главой МИД САР Валидом Муаллемом . В субботу дипломат встретился в Тегеране с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Глава делегации Дамаска Ахмад аль-Кузбари передал спецпосланнику во время его визита в Дамаск предложение по графику работы следующего раунда (комитета - ред.) в нескольких сценариях", - сообщили газете источники, отметив, что тем самым делегация стремится дать возможность Педерсену "преуспеть в его работе".

Источники отметили, что ответа от спецпосланника на данное предложение до сих пор не поступило. Информации о новом раунде заседаний комитета также нет.

При этом, как отмечает газета, правительственная делегация может проявить "мягкость" в формальном подходе на переговорах, но не намерена идти на какие-либо уступки и "позволять принять какие-либо пункты конституции, идущие вразрез с ее мнением".

Другие осведомленные источники сообщили газете, что делегаты малого комитета от правительства Сирии провели рабочие встречи вскоре после визита Педерсена в Дамаск, что может свидетельствовать о скором возобновлении работы комитета.

Педерсен в конце января заявил РИА Новости, что рассчитывает на созыв новой встречи конституционного комитета в феврале или марте.

Очередной раунд заседаний конституционного комитета проходил в Женеве в конце ноября, однако заседания малой группы (которая готовит основные инициативы) не состоялись из-за разногласий между делегациями.