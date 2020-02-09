В Кузбассе создали штаб для выяснения обстоятельств ДТП с автобусом

Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, еще десять в состоянии легкой степени получают помощь в травмпункте. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку. Также проверку организовала прокуратура Кузбасса. В больницу Анжеро-Судженска, куда доставили пострадавших, с целью организации "зеленого коридора" для транспортировки травмированных выехал губернатор области.