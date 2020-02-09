В Кузбассе создали штаб для выяснения обстоятельств ДТП с автобусом

КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Оперативный штаб для выяснения обстоятельств ДТП с фурой и рейсовым автобусом создан в Кузбассе, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, еще десять в состоянии легкой степени получают помощь в травмпункте. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку. Также проверку организовала прокуратура Кузбасса. В больницу Анжеро-Судженска, куда доставили пострадавших, с целью организации "зеленого коридора" для транспортировки травмированных выехал губернатор области.
© Фото : ГИБДД РФ Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© Фото : ГИБДД РФ
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
"Инцидент серьезный, поэтому выехал на место происшествия. Затем посетил медучреждение, в которое привезли пассажиров автобуса. Поговорил с пострадавшими. Врачи оценивают состояние двоих поступивших пациентов как тяжелое. Они находятся в реанимации, медики делают все возможное. К сожалению, одна из пострадавших скончалась во время операции. Для того чтобы разобраться во всех обстоятельствах ДТП, вместе с представителями правоохранительных органов организован оперативный штаб", – написал глава региона.