В Курской области три человека погибли после ДТП с грузовиком

БРЯНСК, 9 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Курской области, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 15.10 мск на 30 километре автодороги "Курск- Касторное".
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и Камаз. В результате ДТП погибли три человека из автомобиля LADA Kalina , водитель Камаза с ранениями различной степени тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.