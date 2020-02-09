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В Курской области три человека погибли после ДТП с грузовиком
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РИА Новости

В Курской области три человека погибли после ДТП с грузовиком

17:31 09.02.2020 (обновлено: 20:23 09.02.2020)
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БРЯНСК, 9 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Курской области, три человека погибли, один госпитализирован, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в воскресенье около 15.10 мск на 30 километре автодороги "Курск- Касторное".
"По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Lada Kalina и Камаз. В результате ДТП погибли три человека из автомобиля LADA Kalina , водитель Камаза с ранениями различной степени тяжести госпитализирован", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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