В армянской "дочке" РЖД сменился руководитель

ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Новым руководителем ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% армянская "дочка" РЖД) назначен Алексей Мельников, работавший ранее на Северо-Кавказской железной дороге, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь компании Рубен Грдзелян.
"Новым генеральным директором ЮКЖД назначен Алексей Мельников", - сказал Грдзелян. По его словам, до своего назначения Мельников занимал должность первого заместителя начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Северо-Кавказской железной дороги.
Гендиректором ЮКЖД с 2015 года был Сергей Валько.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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