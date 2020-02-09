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В армянской "дочке" РЖД сменился руководитель
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РИА Новости

В армянской "дочке" РЖД сменился руководитель

17:16 09.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип РЖД. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Новым руководителем ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% армянская "дочка" РЖД) назначен Алексей Мельников, работавший ранее на Северо-Кавказской железной дороге, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь компании Рубен Грдзелян.
"Новым генеральным директором ЮКЖД назначен Алексей Мельников", - сказал Грдзелян. По его словам, до своего назначения Мельников занимал должность первого заместителя начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Северо-Кавказской железной дороги.
Гендиректором ЮКЖД с 2015 года был Сергей Валько.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.
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РЖДРоссияАрменияЭкономика
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