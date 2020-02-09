В армянской "дочке" РЖД сменился руководитель

ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Новым руководителем ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% армянская "дочка" Новым руководителем ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% армянская "дочка" РЖД ) назначен Алексей Мельников, работавший ранее на Северо-Кавказской железной дороге, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь компании Рубен Грдзелян.

"Новым генеральным директором ЮКЖД назначен Алексей Мельников", - сказал Грдзелян. По его словам, до своего назначения Мельников занимал должность первого заместителя начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Северо-Кавказской железной дороги.

Гендиректором ЮКЖД с 2015 года был Сергей Валько.