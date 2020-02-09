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Два человека обратились к медикам после жесткой посадки самолета UTair
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РИА Новости

Два человека обратились к медикам после жесткой посадки самолета UTair

17:15 09.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Два человека обратились в медпункт аэропорта Усинска после жесткой посадки самолета, говорится в сообщении пресс-службы главы республики Коми.
В настоящее время на месте происшествия работает оперативный штаб. По поручению главы Коми Сергея Гапликова всем пассажирам предложена помощь в доставке багажа до места их проживания или пребывания.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
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"Тяжелых пострадавших нет. Два человека обратились в медпункт аэропорта за помощью. По поручению главы республики Коми лично связался с ними, предложил помощь, если что-то потребуется, готовы ее предоставить. На этот случай обменялись контактами", - отметил мэр Усинска Николай Такаев, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, в результате жесткой посадки произошел небольшой разлив топлива. В настоящее время последствия ликвидированы.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. На борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Следственные органы и транспортная прокуратура начали проверку.
Как сообщила пресс-служба "ЮТэйр", при посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. На полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров. Сообщалось, что один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. С целью ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.
Жесткая посадка самолета в Усинске
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Жесткая посадка самолета в УсинскеЮТэйрКомиУсинскПроисшествия
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