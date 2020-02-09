Два человека обратились к медикам после жесткой посадки самолета UTair

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Два человека обратились в медпункт аэропорта Два человека обратились в медпункт аэропорта Усинска после жесткой посадки самолета , говорится в сообщении пресс-службы главы республики Коми.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативный штаб. По поручению главы Коми Сергея Гапликова всем пассажирам предложена помощь в доставке багажа до места их проживания или пребывания.

"Тяжелых пострадавших нет. Два человека обратились в медпункт аэропорта за помощью. По поручению главы республики Коми лично связался с ними, предложил помощь, если что-то потребуется, готовы ее предоставить. На этот случай обменялись контактами", - отметил мэр Усинска Николай Такаев, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в результате жесткой посадки произошел небольшой разлив топлива. В настоящее время последствия ликвидированы.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. На борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Следственные органы и транспортная прокуратура начали проверку.