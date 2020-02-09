В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу

По словам аль-Хусейни, строительные работы в правительственном квартале завершены на 75%. "Квартал состоит из 37 зданий, общая площадь - 700 федданов (около 300 гектаров - ред.)", - сообщил чиновник.

Территория Новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.