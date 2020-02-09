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В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу
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РИА Новости

В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу

16:59 09.02.2020
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
КАИР, 9 фев - РИА Новости. Переезд всех египетских министерств из Каира в пока безымянную Новую административную столицу намечен на вторую половину 2020 года, заявил официальный представитель столицы Халид аль-Хусейни.
"Во второй половине текущего года все министерства, расположенные сейчас в Каире, переместятся в Новую административную столицу", - цитирует газета al-Masry al-Youm заявление чиновника местному телеканалу.
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По словам аль-Хусейни, строительные работы в правительственном квартале завершены на 75%. "Квартал состоит из 37 зданий, общая площадь - 700 федданов (около 300 гектаров - ред.)", - сообщил чиновник.
Новая административная столица - один из самых масштабных проектов, реализуемых Египтом. Этот проект призван разгрузить Большой Каир, в котором уже проживают более 20 миллионов человек. Новая столица, расположенная в 45 километрах к востоку от Каира, в настоящее время представляет из себя огромную строительную площадку, где возводятся современные жилые кварталы, комплексы правительственных зданий, учебные заведения, квартал для дипломатических представительств, объекты инфраструктуры.
В январе 2019 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в Новой административной столице крупнейший на Ближнем Востоке христианский храм Рождества Христова и самую большую в стране мечеть аль-Фаттах аль-Алим.
Территория Новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.
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Абдель Фаттах ас-СисиКаир (город)ЕгипетВ мире
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