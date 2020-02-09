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На Великобританию обрушился сильнейший шторм
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РИА Новости

На Великобританию обрушился сильнейший шторм

16:55 09.02.2020 (обновлено: 21:21 09.02.2020)
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© AFP 2020 / Oli ScarffСлужащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020
Служащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020
© AFP 2020 / Oli Scarff
Служащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020
ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости, Мария Табак. Самый сильный за семь лет шторм в Великобритании привел к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.
Британское метеобюро предупредило о возможности сильнейших ливней, сопровождающихся шквалистым ветром, на всей территории Великобритании. В Лондоне из-за шторма Ciara закрыты все восемь королевских парков, включая Гайд-парк, в столичных аэропортах отменяются авиарейсы.
Тысячи домов в стране остались без света: ветер обрывает линии электропередачи. Ряд районов объявили о наводнениях, а в Шотландии и Северной Ирландии ожидается снегопад, который может усугубить ситуацию.
Непогода вынудила 93-летнюю королеву Великобритании Елизавету Вторую, находящуюся в своей зимней резиденции в Норфолке, отказаться от поездки на воскресную церковную службу.
Спасательные службы по всей стране сообщают о вырванных с корнем деревьях и придавленных ими автомобилях. Многие мосты закрыты для проезда грузовиков.
Железнодорожные компании просят британцев и туристов по возможности воздерживаться в воскресенье от поездок.
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Прогноз погоды остается неутешительным: всю неделю ожидаются дожди с ветром. В понедельник многим британцам придется столкнуться с транспортными проблемами по пути на работу.
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