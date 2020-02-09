На Великобританию обрушился сильнейший шторм

Служащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020

Служащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020

ЛОНДОН, 9 фев — РИА Новости, Мария Табак. Самый сильный за семь лет шторм в Самый сильный за семь лет шторм в Великобритании привел к закрытию мостов, перекрытиям дорог, отмене авиарейсов и переносу спортивных соревнований.

Британское метеобюро предупредило о возможности сильнейших ливней, сопровождающихся шквалистым ветром, на всей территории Великобритании. В Лондоне из-за шторма Ciara закрыты все восемь королевских парков, включая Гайд-парк, в столичных аэропортах отменяются авиарейсы.

Wall of water at New Brighton #StormCíara pic.twitter.com/gqSshTHIu7 — Donna W (@RaisingAmazing8) February 9, 2020

Тысячи домов в стране остались без света: ветер обрывает линии электропередачи. Ряд районов объявили о наводнениях, а в Шотландии и Северной Ирландии ожидается снегопад, который может усугубить ситуацию.

Непогода вынудила 93-летнюю королеву Великобритании Елизавету Вторую, находящуюся в своей зимней резиденции в Норфолке, отказаться от поездки на воскресную церковную службу.

Спасательные службы по всей стране сообщают о вырванных с корнем деревьях и придавленных ими автомобилях. Многие мосты закрыты для проезда грузовиков.

Железнодорожные компании просят британцев и туристов по возможности воздерживаться в воскресенье от поездок.

Массово отменяются спортивные соревнования.