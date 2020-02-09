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2020-02-09T16:54+0300
https://ria.ru/20200209/1564460024.html
Китай выделил около 10,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Китай выделил около 10,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

16:54 09.02.2020
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© REUTERS / Aly SongПассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
Пассажир в маске на железнодорожной станции в Шанхае, Китай
© REUTERS / Aly Song
ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Власти Китая к настоящему моменту выделил уже 71,8 миллиарда юаней (около 10,3 миллиарда долларов) на профилактику и контроль за распространением нового типа коронавируса, говорится в заявлении министерства финансов Китая.
"Прежде всего, нам необходимо сделать все необходимое для гарантии предоставления средств на усилия по профилактике и контролю за распространением заболевания. С самого начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, мы взяли на себя финансовые обязательства, усилили общее планирование, увеличили финансирование для борьбы с эпидемией", - отметили в минфине.
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Сообщается, что "по состоянию на 18.00 8 февраля, финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 71,8 миллиарда юаней (около 10,3 миллиарда долларов) на профилактику и контроль за распространением заболевания".
Из этой суммы центральное правительство страны выделило 17,3 миллиарда юаней (около 2,5 миллиардов долларов).
Отмечается, что соответствующая работа по обеспечению непрерывного финансирования должна быть продолжена в соответствии с развитием ситуации, чтобы люди не боялись обращаться в медицинские учреждения из-за опасений, связанных со стоимостью медуслуг, а также, чтобы финансовый вопрос не влиял на качество оказываемых медицинских услуг на местах.
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