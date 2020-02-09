Китай выделил около 10,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

"Прежде всего, нам необходимо сделать все необходимое для гарантии предоставления средств на усилия по профилактике и контролю за распространением заболевания. С самого начала вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, мы взяли на себя финансовые обязательства, усилили общее планирование, увеличили финансирование для борьбы с эпидемией", - отметили в минфине.