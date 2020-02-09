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Поклонская призвала объявить в розыск последователей Бандеры
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РИА Новости

Поклонская призвала объявить в розыск последователей Бандеры

16:50 09.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала ООН приравнять последователей лидера украинских националистов Степана Бандеры к пособникам нацизма и помочь Украине "вытравить этих блох".

"Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признает нацизм опасной заразой. Мы поможем Украине вытравить этих блох", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

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Так депутат прокомментировав проведение в Киеве VІІ Бандеровских чтений, посвященных "миссии Украины и национальных интересов в глобализирующемся мире".
Поклонская считает, что именно бандеровцы являются главными врагами действующего президента Украины Владимира Зеленского.
"Думаю, Зеленский только обрадуется, когда его главных врагов растасуют по нарам, ведь он мечтает быть "президентом мира". Может, я чего-то не понимаю, но у "президента мира" в стране мины не свистят, а фашисты свободно не проводят сборища", - подчеркнула депутат.
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Бандера был лидером Организации украинских националистов, одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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Реакция на события на УкраинеНаталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ЗеленскийСтепан БандераУкраинаВ мире
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9 февраля, 17:09
vvab6
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Чего их разыскивать, бреднем пройтись, полный будет.
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vvab6
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