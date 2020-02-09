Поклонская призвала объявить в розыск последователей Бандеры

"Призываю ООН приравнять тех, кто называет себя бандеровцами, к пособникам Гитлера и объявить их в розыск, а также задерживать и сажать в тюрьму в любой стране мира, которая признает нацизм опасной заразой. Мы поможем Украине вытравить этих блох", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.