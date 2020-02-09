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2020-02-09T16:45+0300
https://ria.ru/20200209/1564459735.html
Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564459668_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9a7c5e02e522d08439dc8af6d566cbcf.jpg
РИА Новости
Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде
30 человек стали жертвами стрельбы в Таиланде. 32-летний военный застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере. А потом открыл огонь по мирным жителям в торговом центре.
2020-02-09T16:45+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=88672819&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564459668_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_d479ae3f6af8f65220b4270215dd65a2.jpg
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PT2M23S

Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде

16:45 09.02.2020
2610
30 человек стали жертвами стрельбы в Таиланде. 32-летний военный застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере. А потом открыл огонь по мирным жителям в торговом центре.
57 человек получили ранения. Он удерживал 16 человек в заложниках более 10 часов. Полиция оцепила территорию ТЦ и эвакуировала более 1000 человек. В результате спецоперации преступник был убит.
202410
ТаиландВидеоВ мире
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