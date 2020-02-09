2020-02-09T16:45+0300
2020-02-09T16:45+0300
https://ria.ru/20200209/1564459735.html
Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564459668_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_9a7c5e02e522d08439dc8af6d566cbcf.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде
30 человек стали жертвами стрельбы в Таиланде. 32-летний военный застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере. А потом открыл огонь по мирным жителям в торговом центре.
2020-02-09T16:45+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=88672819&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564459668_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_d479ae3f6af8f65220b4270215dd65a2.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564459668_108:0:588:360_1200x0_80_0_0_c589841f253986adfbe6c46eafdea2d3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564459668_168:0:528:360_1200x0_80_0_0_2a9e7d21406f00023ae0921e7152cd06.jpg
PT2M23S
Бытовой конфликт превратился в трагедию: 30 погибших в Таиланде
30 человек стали жертвами стрельбы в Таиланде. 32-летний военный застрелил своего командира и двух сослуживцев в военном лагере. А потом открыл огонь по мирным жителям в торговом центре.
57 человек получили ранения. Он удерживал 16 человек в заложниках более 10 часов. Полиция оцепила территорию ТЦ и эвакуировала более 1000 человек. В результате спецоперации преступник был убит.