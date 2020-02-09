Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T16:44+0300
https://ria.ru/20200209/1564459709.html
В Иране представили новую ракету с композитным двигателем
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

В Иране представили новую ракету с композитным двигателем

16:44 09.02.2020
1860
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
ТЕГЕРАН, 9 фев - РИА Новости. Иран представил усовершенствованную ракету с двигателем из композитных материалов, сообщило агентство Tasnim.
Указывается, что ракета малой дальности под названием "Раад-500" ("Гром-500") оснащена композитными двигателями, сделанными из материалов, которые позволяют снизить ее вес и увеличить дальность действия на 200 километров по сравнению с ракетами "Фатех-110" ("Завоеватель-110"), то есть до более 500 километров.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
4 февраля, 23:57Хочу стать космонавтом
Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов
Согласно данным из открытых источников, дальность ракеты "Фатех-110" составляет 300 километров. Ракеты нового поколения этого семейства под названием "Фатех-313" могли использоваться, по данным СМИ, во время ударов по базе США в Ираке в начале января 2020 года, ставших "местью" за гибель высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской операции.
В Иране в данный момент проходят торжества в связи с годовщиной исламской революции 1979 года, которые начались 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до формальной победы революции 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. В последний день ожидаются масштабные шествия по всей стране.
Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета") - в этот период Иран, как правило, представляет достижения в различных областях, в том числе военно-технические и научные. В этом году отмечается 41 год победы революции.
Американская ракета-носитель Antares
28 января, 09:31
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
4321023
Обсудить 1
ИранВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту
Вид на Каир, Египет
В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу
Американские военные корабли в Персидском заливе
Иран заявил о контроле над всеми действиями США в Персидском заливе
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми
Иранский министр назвал причины неудачного запуска спутника
Служащий на севере Англии после того как река Колдер вышла из берегов во время шторма. 9 февраля 2020
На Великобританию обрушился сильнейший шторм
Наталья Поклонская
Поклонская призвала объявить в розыск последователей Бандеры
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Апельсины
Первое судно с цитрусовыми готовится к отправке из Сирии в Россию
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров
Представитель ООН на переговорах по Сирии Гейр Педерсен принимает участие в 14-м раунде переговоров по урегулированию ситуации в Сирии в Нур-Султане
СМИ сообщили подробности визита спецпосланника ООН в Дамаск
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
Экстренная посадка пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния