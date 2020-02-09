В UTair рассказали о проблемах с системой наведения на ВПП в Усинске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Система точного наведения на взлетно-посадочную полосу (ВПП) не работала в аэропорту Система точного наведения на взлетно-посадочную полосу (ВПП) не работала в аэропорту Усинска , где в воскресенье жестко сел самолет авиакомпании "ЮТэйр" , сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.

Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. Воздушное судно, как отмечалось, ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.

Позже авиакомпания пояснила, что при посадке самолета в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Экипажу удалось удержать самолет на полосе до полной остановки, уже на ВПП у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. По словам представителя авиакомпании, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна превышает 6 900 часов, второго пилота - 3 600 часов.

Согласно информации перевозчика, после остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет, один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. В Усинск вылетели специалисты "ЮТэйр" для анализа полетной информации и определения причин случившегося, отмечали в компании.