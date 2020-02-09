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СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
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РИА Новости

СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

17:06 09.02.2020 (обновлено: 20:39 09.02.2020)
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© AP Photo / Richard DrewГенеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Исполнительный директор компании-производителя пуховиков и верхней одежды Canada Goose Дани Рейсс потерял несколько сотен миллионов долларов на фоне новостей о коронавирусе 2019-nCoV, пишет Forbes.
В пятницу компания представила отчет за третий квартал финансового года. В документе, в частности, отмечалось, что вспышка коронавируса негативно отразилась на продажах и такая тенденция может продолжиться до конца марта (четвертый квартал финансового года), так как из-за вируса снизится покупательская активность, особенно в розничных магазинах.
На фоне этих новостей акции компании упали на четыре процента — с 33,3 доллара за штуку до 31,84 доллара. Так как Дани Рейссу принадлежит пятая часть Canada Goose, его состояние резко снизилось: с 1,3 миллиарда долларов до 874 миллионов. По состоянию на 9 февраля в списке миллиардеров Forbes, где данные подсчитываются в режиме реального времени, его нет.
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Canada GooseДани РейссThe ForbesкоронавирусыВ миреЭкономика
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