СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса

В пятницу компания представила отчет за третий квартал финансового года. В документе, в частности, отмечалось, что вспышка коронавируса негативно отразилась на продажах и такая тенденция может продолжиться до конца марта (четвертый квартал финансового года), так как из-за вируса снизится покупательская активность, особенно в розничных магазинах.