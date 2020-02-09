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Глава Кузбасса прибыл в больницу, куда доставили пострадавших в ДТП
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РИА Новости

Глава Кузбасса прибыл в больницу, куда доставили пострадавших в ДТП

16:43 09.02.2020
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© Фото предоставлено администрацией Кемеровской областиГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Фото предоставлено администрацией Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и его заместитель по вопросам социального развития Алексей Цигельник прибыли в горбольницу Анжеро-Судженска, куда доставили пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом и фурой, чтобы организовать "зеленый коридор" для транспортировки нуждающихся в специализированные медучреждения области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, еще десять в состоянии легкой степени получают помощь в травмпункте. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.
"Губернатор приехал в горбольницу с замом Цигельником и распорядился в сопровождении ГИБДД организовать "зеленый коридор" для транспортировки пострадавших в специализированные медучреждения области", – сообщил пресс-секретарь.
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Сергей ЦивилевКемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
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