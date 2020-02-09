Во Владимирской области полиция проверит инцидент с пьяной дракой

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно изучены все обстоятельства и дана оценка действиям должностного лица", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по Владимирской области.

Она добавила, что после проверки будет принято решение о целесообразности дальнейшей службы данного сотрудника в органах внутренних дел. Однако, по ее словам, пока нельзя однозначно утверждать, что на видео запечатлен сотрудник полиции.