Во Владимирской области полиция проверит инцидент с пьяной дракой

БРЯНСК, 9 фев - РИА Новости. Владимирская полиция проводит проверку после публикации видео пьяной драки, где, предположительно, следователь избивает ногами лежащего мужчину.
Видеозапись, на которой один мужчина пинает другого ногами, размещена на сайте РЕН ТВ. Сообщается, что пьяную драку под Владимиром устроил начальник следственного отдела ОМВД Юрьев-Польского района.
"По данному факту назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно изучены все обстоятельства и дана оценка действиям должностного лица", - сообщила РИА Новости представитель УМВД по Владимирской области.
Она добавила, что после проверки будет принято решение о целесообразности дальнейшей службы данного сотрудника в органах внутренних дел. Однако, по ее словам, пока нельзя однозначно утверждать, что на видео запечатлен сотрудник полиции.
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