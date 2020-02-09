СМИ: около 30 человек вернулись во Францию из Уханя

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Порядка 30 граждан вернулись во Францию из китайского города Ухань, где разразилась эпидемия нового типа коронавируса, сообщает телеканал LCI.
Доставка репатриированных французов осуществлялась на самолете британских ВВС, который приземлился в аэропорту города Истр на юге Франции. Отмечается, что вылет самолета был задержан в связи с надвигающимся ураганом "Сиара".
По данным телеканала, эта эвакуация стала "третьей волной": ранее Франция эвакуировала 180 своих граждан 31 января и еще 120 человек 2 февраля.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса