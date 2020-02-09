СМИ: около 30 человек вернулись во Францию из Уханя

Доставка репатриированных французов осуществлялась на самолете британских ВВС, который приземлился в аэропорту города Истр на юге Франции. Отмечается, что вылет самолета был задержан в связи с надвигающимся ураганом "Сиара".

По данным телеканала, эта эвакуация стала "третьей волной": ранее Франция эвакуировала 180 своих граждан 31 января и еще 120 человек 2 февраля.