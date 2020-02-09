Пострадавших в ДТП в Кемеровской области перевезут в спецмедучреждения

КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Пять автомобилей санавиации и медицины катастроф выехали в Анжеро-Судженск, чтобы эвакуировать пассажиров автобуса, пострадавших в ДТП с фурой, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60 километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажирок скончалась на операционном столе. Десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, еще десять в состоянии легкой степени получают помощь в травмпункте. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.
"Пять автомобилей санавиации и медицины катастроф едут в горбольнцу Анжеро-Судженска, чтобы забрать нуждающихся пострадавших в специализированные медицинские учреждения области", – рассказал пресс-секретарь.
Он добавил, что также на место приехал директор центра медицины катастроф по Кемеровской области Сергей Малиновский для решения вопроса об эвакуации нуждающихся в специализированной медицинской помощи.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году