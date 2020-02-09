Глава Коми взял под контроль расследование ЧП с самолетом в Усинске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Глава Коми Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование причин жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска, поручил разобраться в произошедшем, сообщает пресс-служба главы республики.

"То, что случилось сегодня в аэропорту Усинска, недопустимо! Слава Богу, в результате жесткой посадки самолета никто серьезно не пострадал. И сейчас это самое главное. Сопереживаю всем, кто находился на борту. Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия. Я уже дал соответствующие поручения, взял ситуацию на личный контроль", - отметил Гапликов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко, в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет.

По информации минздрава Коми , в медпункт аэропорта самостоятельно обратился один пассажир с легким повреждением колена. От госпитализации и вызова бригады скорой помощи он отказался. С целью ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.