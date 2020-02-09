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https://ria.ru/20200209/1564458591.html
Глава Коми взял под контроль расследование ЧП с самолетом в Усинске
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РИА Новости

Глава Коми взял под контроль расследование ЧП с самолетом в Усинске

16:06 09.02.2020 (обновлено: 16:07 09.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль расследование причин жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска, поручил разобраться в произошедшем, сообщает пресс-служба главы республики.
"То, что случилось сегодня в аэропорту Усинска, недопустимо! Слава Богу, в результате жесткой посадки самолета никто серьезно не пострадал. И сейчас это самое главное. Сопереживаю всем, кто находился на борту. Необходимо разобраться в произошедшем, и мы обязательно приложим для этого все необходимые усилия. Я уже дал соответствующие поручения, взял ситуацию на личный контроль", - отметил Гапликов, слова которого приводятся в сообщении.
Пассажиры покидают самолет во время жесткой посадки
Вчера, 15:10
Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
По информации генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко, в результате посадки самолет развернуло на полосе на 90 градусов. Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет.
По информации минздрава Коми, в медпункт аэропорта самостоятельно обратился один пассажир с легким повреждением колена. От госпитализации и вызова бригады скорой помощи он отказался. С целью ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. Воздушное судно, как отмечалось, ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Следственные органы и транспортная прокуратура начали проверку после жесткой посадки самолета. Как сообщила пресс-служба "ЮТэйр", при посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. На полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров.
Жесткая посадка самолета в Усинске
Вчера, 14:17
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
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Жесткая посадка самолета в УсинскеСергей ГапликовЮТэйрКомиУсинскПроисшествия
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