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В Минске не исключили корректировки цены на российский газ
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РИА Новости

В Минске не исключили корректировки цены на российский газ

15:53 09.02.2020 (обновлено: 17:06 09.02.2020)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Газораспределительная станция ОАО "Газпром" . Архивное фото
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Белоруссия не исключает "небольшой корректировки" цены российского газа для республики на текущий год, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры по этому вопросу, заявил в воскресенье первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"Возможно, произойдет какая-то небольшая корректировка (в ценах на газ для Белоруссии - Прим. ред.). Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - цитирует Крутого Sputnik Беларусь.
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По словам первого замглавы белорусского правительства, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры по этому вопросу.
По замечанию чиновника, особенность газового рынка заключается в том, что есть долгосрочные контракты со сторонами, есть спотовые цены, есть привязка многих контрактов к нефтяным котировкам, которые меняются, и газовые цены корректируются с определенным лагом от шести до девяти месяцев. "Но я говорю, что учитывая специфику и тенденции, которые происходят на мировых рынках… всю комбинацию этих факторов, условий сейчас профильные эксперты оценят", - пояснил первый замглавы правительства.
В пятницу в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, в частности, заявил, что условия поставок газа Минску в этом году сохранятся на условиях 2019 года. "На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но как базовый вариант цена 127 долларов, на самом деле, зафиксирована уже на уровне президентов", - заметил в связи с этим Крутой.
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Также, комментируя итоги этих переговоров, Крутой рассказал, что министр энергетики России Александр Новак очень подробно "информировал президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа". "Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года", - сказал Крутой. Он также добавил, что переговоров о цене на газ для республики на 2021 год стороны пока не вели.
Ранее Минск и Москва не могли окончательно решить вопрос об условиях поставки российского газа в республику. "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию была определена только на январь и текущий февраль. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года - 127 долларов за тысячу кубометров.
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