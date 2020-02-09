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Белоруссия попросила Россию снизить ставку по кредиту на БелАЭС
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РИА Новости

Белоруссия попросила Россию снизить ставку по кредиту на БелАЭС

15:50 09.02.2020 (обновлено: 16:56 09.02.2020)
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция
© РИА Новости / Егор Еремов
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Газораспределительная станция. Архивное фото
МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Белоруссия просит у РФ снизить ставку по кредиту, выданному под строительство атомной электростанции БелАЭС, а также отложить сроки и расширить временные рамки его выплаты с учетом изменения плановых сроков ввода станции в эксплуатацию, заявил в воскресенье первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
"Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков (ввода в строй АЭС - ред.). Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки", - цитирует Крутого госагентство Sputnik Беларусь.
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По словам чиновника, переговоры, в ходе которых будут обсуждаться условия кредита на финансирование строительства атомной электростанции, должны состояться на уровне правительств двух стран.
Также, как отметил Крутой, на встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи в пятницу, рассмотрению ситуации со строительством БелАЭС было уделено много времени, и в этом вопросе "очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно". При этом, по данным первого вице-премьера, ответственным сторонам - "Росатому" и минэнерго Белоруссии - поручено до конца февраля "положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку".
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БелАЭС строится в Гродненской области. Для неё выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Физический пуск блока №1 планируется в текущем квартале. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.
Для этих работ российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. Погашение основного долга должно начаться после ввода АЭС в эксплуатацию. Ранее глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что обсуждается продление срока кредита с 25 до 35 лет.
Дмитрий Козак
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Козак рассказал об условиях поставок газа в Белоруссию
526511676
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Белорусская АЭСБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
В край обнаглели.
9 февраля, 15:53
zzelip999
2300001
Точнее - обнаглел))) а мы, в целом, неплохие люди - белорусы))))
9 февраля, 16:10
Anraeth Erith
820001
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