Белоруссия попросила Россию снизить ставку по кредиту на БелАЭС

МИНСК, 9 фев - РИА Новости. Белоруссия просит у Белоруссия просит у РФ снизить ставку по кредиту, выданному под строительство атомной электростанции БелАЭС , а также отложить сроки и расширить временные рамки его выплаты с учетом изменения плановых сроков ввода станции в эксплуатацию, заявил в воскресенье первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

"Здесь очевидное решение с учетом небольшой задержки сроков (ввода в строй АЭС - ред.). Мы просим отложить время начала выплат по кредиту. Плюс мы просим, чтобы не нести дополнительные нагрузки, раздвинуть срок этого кредита и несколько снизить процентную ставку, приведя ее в соответствие примерно с теми контрактами, которые существуют у "Росатома" в других странах. Может быть небольшая корректировка процентной ставки", - цитирует Крутого госагентство Sputnik Беларусь

По словам чиновника, переговоры, в ходе которых будут обсуждаться условия кредита на финансирование строительства атомной электростанции, должны состояться на уровне правительств двух стран.

Также, как отметил Крутой, на встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая состоялась в Сочи в пятницу, рассмотрению ситуации со строительством БелАЭС было уделено много времени, и в этом вопросе "очень важно тщательно двигаться и выверять все шаги очень скрупулезно". При этом, по данным первого вице-премьера, ответственным сторонам - "Росатому" и минэнерго Белоруссии - поручено до конца февраля "положить уже окончательный график завершения работ по первому блоку".

БелАЭС строится в Гродненской области. Для неё выбран АЭС-2006 — типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Физический пуск блока №1 планируется в текущем квартале. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.