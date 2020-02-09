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Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов
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РИА Новости

Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

15:46 09.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - растет более чем на 3% и впервые с 26 октября поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 3,21%, до 10,114 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавляет 3,28%, достигая 10,132 тысячи долларов.
Сувенирные монеты биткоина
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ЦБ поддержал идею запретить расплачиваться биткоинами
"Рост в криптовалютах, начавшийся в январе, с одной стороны, можно назвать "традиционным", ведь похожим образом конец "медвежьего" рынка пришелся на декабрь в прошлом году и в 2014 году. С другой стороны, есть и новый фактор - возобновление поддержки финансовых рынков от ведущих ЦБ на фоне ухудшения перспектив роста экономик США, Европы и Китая. Вспышка коронавируса в январе добавила волатильности, но ее влияние было недолгим", - прокомментировал ситуацию РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.
"В глазах институциональных инвесторов криптовалюты остаются экзотикой, их не рассматривают как safe haven (надёжный актив - ред.), а скорее, наоборот. Поэтому приток средств в рисковые активы (акции, облигации неинвестиционного качества и прочее) - американские акции регулярно обновляют свои максимумы - частично идет и в криптовалюты. Кроме того, есть элемент рыночной цикличности: после полугода падения биткоина (минус 50% относительно пика в 14 тысяч долларов) навеса предложения на рынке нет. Надеюсь, в этом году увидим новые исторический максимум в биткоине", - заключил он.
Блокчейн и биткоин
5 марта 2018, 12:26
Блокчейн и биткоинЧто такое биткоин, блокчейн, криптовалюта и майнинг — в инфографике ria.ru
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