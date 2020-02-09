Стоимость биткоина впервые с октября превысила десять тысяч долларов

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Цена самой популярной криптовалюты - Цена самой популярной криптовалюты - биткоина - растет более чем на 3% и впервые с 26 октября поднялась выше психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.21 мск биткоин дорожает на 3,21%, до 10,114 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавляет 3,28%, достигая 10,132 тысячи долларов.

"Рост в криптовалютах, начавшийся в январе, с одной стороны, можно назвать "традиционным", ведь похожим образом конец "медвежьего" рынка пришелся на декабрь в прошлом году и в 2014 году. С другой стороны, есть и новый фактор - возобновление поддержки финансовых рынков от ведущих ЦБ на фоне ухудшения перспектив роста экономик США, Европы и Китая. Вспышка коронавируса в январе добавила волатильности, но ее влияние было недолгим", - прокомментировал ситуацию РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.