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2020-02-09T20:19+0300
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Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
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РИА Новости

Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"

15:45 09.02.2020 (обновлено: 20:19 09.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вопрос отношений Москвы и Минска "действительно очень эмоциональный", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне встречи с Владимиром Путиным заявил, что наступил "некий момент истины".
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Песков отметил, что оба президента многое делают для развития двухстороннего сотрудничества, при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, преследующими собственные цели.
"Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Переговоры в Сочи

В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам визита белорусских коллег сообщил, что поставки нефти и газа будут осуществляться на прежней коммерческой основе и на условиях 2019 года. Цены и объемы поставок российских энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком.
Замглавы администрации президента рассказал, что Минск просил о предоставлении скидки, однако российские власти не пошли на это. Козак объяснил это невозможностью государственного регулирования нефтяного рынка. При этом диалог президентов, по его оценке, прошел в позитивном ключе.
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Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
И чё? Ну и пусть стоят у порога и рыдают. Мы же не сатрапы какие, чтобы людям рот затыкать. А так им легче со своей "независимостью" расставаться. Денег-то у них всё равно нет.
9 февраля, 16:20
Леонид
67312033
Может быть, Кремлю пора снизить эмоциональность Минска в отношениях с Москвой, и тогда на пути строительства Союзного государства не будет возникать препятствий в виде риторических упражнений белорусских политиков.
9 февраля, 16:18
vv.p.neznamov
60121139
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