Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Вопрос отношений Москвы и Минска "действительно очень эмоциональный", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне встречи с Владимиром Путиным заявил, что наступил "некий момент истины".
7 февраля, 21:00Опубликовано видео с хоккейного матча Путина и Лукашенко
Песков отметил, что оба президента многое делают для развития двухстороннего сотрудничества, при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, преследующими собственные цели.
"Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Переговоры в Сочи
В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам визита белорусских коллег сообщил, что поставки нефти и газа будут осуществляться на прежней коммерческой основе и на условиях 2019 года. Цены и объемы поставок российских энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком.
Замглавы администрации президента рассказал, что Минск просил о предоставлении скидки, однако российские власти не пошли на это. Козак объяснил это невозможностью государственного регулирования нефтяного рынка. При этом диалог президентов, по его оценке, прошел в позитивном ключе.
5 февраля, 08:00Лукашенко рассказал Москве о своих желаниях и разочаровании