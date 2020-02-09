Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Песков отметил, что оба президента многое делают для развития двухстороннего сотрудничества, при этом Россия и Белоруссия остаются суверенными государствами, преследующими собственные цели.

"Но вместе они собираются во имя союзных, общих интересов, свидетелями чему мы являемся сейчас", — сказал он в эфире программы " Москва. Кремль. Путин " на телеканале "Россия 1".

Переговоры в Сочи

В пятницу в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. Встреча прошла на фоне разногласий сторон по нефтегазовому вопросу. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам визита белорусских коллег сообщил, что поставки нефти и газа будут осуществляться на прежней коммерческой основе и на условиях 2019 года. Цены и объемы поставок российских энергоресурсов в Белоруссию будут регулироваться рынком.