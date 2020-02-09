Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", что паника вокруг распространения коронавируса выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР.
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов. В частности, он заявил, что Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. По окончании церемонии посол передал Путину слова благодарности от председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
"Россия — это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику", - сказал посол КНР.