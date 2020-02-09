Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T18:09+0300
https://ria.ru/20200209/1564457806.html
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/155822/49/1558224974_0:86:2784:1652_1036x0_80_0_0_7d8c5f839b6eb63687fa0e5de4236e08.jpg
РИА Новости

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

15:41 09.02.2020 (обновлено: 18:09 09.02.2020)
14670
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", что паника вокруг распространения коронавируса выгодна тем, кто хочет сдержать развитие КНР.
В среду в Кремле прошла церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств. По традиции Путин обратился к каждому из дипломатов. В частности, он заявил, что Россия готова оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом. По окончании церемонии посол передал Путину слова благодарности от председателя КНР Си Цзиньпина за поддержку.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
"Россия — это, конечно, наши настоящие друзья. Те, которые хотят обуздать развитие Китая, они хотели создать эту панику", - сказал посол КНР.
10225224
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаЧжан ХаньхуэйКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Отправка гуманитарной помощи в Китай
Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка
Максим Решетников
В Минэкономразвития рассказали о мультипликативном эффекте нацпроектов
Газораспределительная станция
Белоруссия попросила Россию снизить ставку по кредиту на БелАЭС
Остров Шпицберген
"Хамящие подростки": политолог объяснил разногласия России и Норвегии
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 70 человек
Гражданин КНР в автобусе
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния