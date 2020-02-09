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Германия эвакуировала еще 20 граждан из Китая
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РИА Новости

Германия эвакуировала еще 20 граждан из Китая

15:35 09.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Германия эвакуировала еще 20 своих граждан из китайского города Ухань, охваченного вспышкой нового типа коронавируса, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Германия на прошлой неделе эвакуировала из Уханя более 100 своих граждан. Они все помещены под карантин, двое из них оказались носителями вируса и были госпитализированы. Как сообщали РИА Новости в МИД Германии, ряд немцев не смогли покинуть Ухань, поскольку поздно изъявили такое желание или не успели на борт бундесвера при первой эвакуации.
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"Я удовлетворен эвакуацией дополнительно 20 немцев и членов их семей британским чартерным бортом из Уханя. Мы очень благодарны нашим британским друзьям, с которыми мы работали в последние дни интенсивно и в доверительном ключе, чтобы сделать эвакуацию возможной", - цитирует МИД министра в пресс-релизе.
Борт Великобритании эвакуировал помимо британцев и немцев граждан ряда других стран ЕС. По словам Мааса, это было проявлением европейской солидарности, "которое задает настроение на будущее и тесное сотрудничество с Великобританией после Brexit". Эвакуированные граждане ФРГ будут доставлены в одну из клиник Берлина, где они будут находиться под карантином в течение двух недель.
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Как сообщал ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, на британским самолетом были эвакуированы 200 человек - 105 подданных Соединенного Королевства и 95 европейцев и членов их семей.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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Распространение нового коронавирусаДоминик РаабХайко МаасМИД ГерманииВОЗКитайУханьВ мире
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