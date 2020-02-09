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В Астрахани один человек погиб в ДТП
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РИА Новости

В Астрахани один человек погиб в ДТП

15:32 09.02.2020 (обновлено: 15:33 09.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Скорая помощь. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области.
Авария произошла в ночь на воскресенье. По данным полиции, автомобиль Opel Astra при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Mazda 6. От удара Opel отбросило на бордюр, а Mazda на вход в магазин.
"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Он находится в состоянии комы второй степени", - говорится в сообщении.
Его пассажир 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. У 19-летнего водителя автомобиля Mazda, а также его двух 20-летних пассажиров диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.
Еще один пассажир 1999 года рождения, находившийся в салоне второй иномарки, получил ушиб головного мозга, переломы костей черепа и ушибы.
По факту ДТП проводится процессуальная проверка.
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МВД РФАстраханьПроисшествия
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