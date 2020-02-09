В Астрахани один человек погиб в ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Астрахани , сообщает УМВД России по Астраханской области.

Авария произошла в ночь на воскресенье. По данным полиции, автомобиль Opel Astra при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Mazda 6. От удара Opel отбросило на бордюр, а Mazda на вход в магазин.

"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил открытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Он находится в состоянии комы второй степени", - говорится в сообщении.

Его пассажир 2000 года рождения от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. У 19-летнего водителя автомобиля Mazda, а также его двух 20-летних пассажиров диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

Еще один пассажир 1999 года рождения, находившийся в салоне второй иномарки, получил ушиб головного мозга, переломы костей черепа и ушибы.