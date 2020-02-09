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Полиция в Таиланде
Стрельба в Таиланде
2020-02-09T15:27+0300
https://ria.ru/20200209/1564457422.html
Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564444825_0:138:1477:969_1036x0_80_0_0_ecab6e27bee00e4e73abf94663359ab4.jpg
РИА Новости

Число погибших при стрельбе в Таиланде увеличилось до 30

15:27 09.02.2020
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© AP PhotoПолиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
© AP Photo
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Число погибших при стрельбе в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда увеличилось до 30 человек, сообщает местное издание Khaosod со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что 27 человек, включая преступника, погибли, 57 получили ранения.
Согласно изданию, жертвами стрельбы стали, по меньшей мере, 30 человек.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра на северо-востоке Таиланда. Он был ликвидирован. Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил, что мотивом стрелка был бытовой конфликт из-за продажи дома.
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
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