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При жесткой посадке в Усинске у самолета подломились стойки шасси
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РИА Новости

При жесткой посадке в Усинске у самолета подломились стойки шасси

15:25 09.02.2020 (обновлено: 16:17 09.02.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Подлом стоек шасси произошел на взлетно-посадочной полосе у самолета авиакомпании "ЮТэйр", жестко севшего в аэропорту Усинска, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости о жесткой посадке самолета "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, летевшего из Москвы. Воздушное судно, как отмечалось, ударилось хвостовой частью о взлетную полосу, на борту в этот момент находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. Вскоре Росавиация уточнила, что у самолета Вoeing 737-500 при посадке в Усинске были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал.
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"При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки. Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси", - сообщили в пресс-службе.
По словам представителя авиакомпании, на рейсе работал опытный экипаж: налет командира воздушного судна составляет более 6900 часов, второго пилота - 3600 часов.
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Жесткая посадка самолета в УсинскеЮТэйрУсинскПроисшествия
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