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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

15:21 09.02.2020 (обновлено: 15:27 09.02.2020)
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© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцемЛобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© РИА Новости / Фото предоставлено очевидцем
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Три пассажира попавшего в ДТП в Кузбассе автобуса находятся в тяжелом состоянии, десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. Сообщалось о четырех госпитализированных пассажирах автобуса. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.
"Три тяжелых, десяти (пассажирам - ред.) в приемном отделении оказывают помощь, еще десять человек в состоянии легкой степени тяжести, им оказывают помощь в травмпункте", - сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Собеседник агентства добавил, что общее количество пострадавших уточняется.
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Кемеровская областьКемеровоАнжеро-СудженскПроисшествия
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