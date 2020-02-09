Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Три пассажира попавшего в ДТП в Кузбассе автобуса находятся в тяжелом состоянии, десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. Сообщалось о четырех госпитализированных пассажирах автобуса. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.
"Три тяжелых, десяти (пассажирам - ред.) в приемном отделении оказывают помощь, еще десять человек в состоянии легкой степени тяжести, им оказывают помощь в травмпункте", - сообщил пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Собеседник агентства добавил, что общее количество пострадавших уточняется.