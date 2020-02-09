Генсек ООН призвал исключить Судан из списка спонсоров терроризма

"Настало время исключить Судан из списка стран, которые поддерживают терроризм. Нужно помочь этой стране справиться со стоящими перед ней вызовами", - сказал генеральный секретарь.

Также Гутерреш высказался и о конфликте в Южном Судане, заявив что “переходный этап в этой стране закончится в ближайшие три дня, и его лидеры должны вновь согласиться с тем, чтобы в Южном Судане воцарил мир".