Генсек ООН призвал исключить Судан из списка спонсоров терроризма

АДДИС-АБЕБА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, об этом он заявил на открытии саммита Африканского союза, стартовавшего в воскресенье в столице Эфиопии.
"Настало время исключить Судан из списка стран, которые поддерживают терроризм. Нужно помочь этой стране справиться со стоящими перед ней вызовами", - сказал генеральный секретарь.
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Также Гутерреш высказался и о конфликте в Южном Судане, заявив что “переходный этап в этой стране закончится в ближайшие три дня, и его лидеры должны вновь согласиться с тем, чтобы в Южном Судане воцарил мир".
Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.
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