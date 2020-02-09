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Генсек ООН призвал исключить Судан из списка спонсоров терроризма
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РИА Новости

Генсек ООН призвал исключить Судан из списка спонсоров терроризма

15:21 09.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Антониу Гутерреш
 Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Антониу Гутерреш. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 9 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал исключить Судан из списка государств-спонсоров терроризма, об этом он заявил на открытии саммита Африканского союза, стартовавшего в воскресенье в столице Эфиопии.
"Настало время исключить Судан из списка стран, которые поддерживают терроризм. Нужно помочь этой стране справиться со стоящими перед ней вызовами", - сказал генеральный секретарь.
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Также Гутерреш высказался и о конфликте в Южном Судане, заявив что “переходный этап в этой стране закончится в ближайшие три дня, и его лидеры должны вновь согласиться с тем, чтобы в Южном Судане воцарил мир".
Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.
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Абдалла ХамдукАнтониу ГутеррешСуданООНВ мире
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