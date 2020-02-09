Один человек обратился к медикам после жесткой посадки самолета UTair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Один пассажир обратился за медпомощью с ушибом колена после жесткой посадки самолета авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.
"На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты "ЮТэйр" для анализа полетной информации и определения причин случившегося", - добавили в пресс-службе.
Согласно информации на сайте администрации Республики Коми, в санчасть обратилась одна женщина из находившихся в самолете в момент жесткой посадки. На время ликвидации последствий происшествия аэропорт закрыт, говорится также в сообщении региональных властей.