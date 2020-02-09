Один человек обратился к медикам после жесткой посадки самолета UTair

"На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты "ЮТэйр" для анализа полетной информации и определения причин случившегося", - добавили в пресс-службе.