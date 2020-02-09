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Один человек обратился к медикам после жесткой посадки самолета UTair
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РИА Новости

Один человек обратился к медикам после жесткой посадки самолета UTair

15:20 09.02.2020 (обновлено: 16:18 09.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев - РИА Новости. Один пассажир обратился за медпомощью с ушибом колена после жесткой посадки самолета авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Усинска, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика.
"На борту лайнера находилось 94 пассажира. После остановки самолета экипаж обеспечил эвакуацию пассажиров, пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты "ЮТэйр" для анализа полетной информации и определения причин случившегося", - добавили в пресс-службе.
Пассажиры покидают самолет во время жесткой посадки
Вчера, 15:10
Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
Согласно информации на сайте администрации Республики Коми, в санчасть обратилась одна женщина из находившихся в самолете в момент жесткой посадки. На время ликвидации последствий происшествия аэропорт закрыт, говорится также в сообщении региональных властей.
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Жесткая посадка самолета в УсинскеЮТэйрУсинскПроисшествия
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