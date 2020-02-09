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В Пакистане спасли пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013
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РИА Новости

В Пакистане спасли пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013

16:07 09.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастница конкурса из Финляндии Лотта Хинтса
Участница конкурса из Финляндии Лотта Хинтса
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 фев - РИА Новости. Военные Пакистана в воскресенье эвакуировали с горной вершины Broad Peak двух человек, в том числе обладательницу титула "Мисс Финляндия 2013" Лотту Хинтса, сообщает финская газета Iltalehti со ссылкой на профессиональный ресурс о скалолазании Montagna.
"Пакистанская армия спасла гражданку Финляндии Лотту Хинтса, известную как обладательницу титула "Мисс Финляндия 2013", с пика Broad Peak на вертолете. Также был спасён гражданин США Дональд Боуи, который на собственной странице в Instagram сообщил, что причиной эвакуации стала его пневмония", - говорится в сообщении.
Broad Peak - одна из самых высоких вершин в мире, достигающая 8051 метра над уровнем моря, она находится на границе между Пакистаном и Китаем. Изначально вершина называлась K3.
Финское издание уточняет, что в мае-июне 2019 года Хинтса и Боуи пытались покорить в Пакистане пик Gasherbrum 2, но попытка также не увенчалась успехом.
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