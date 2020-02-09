В Пакистане спасли пытавшуюся забраться на гору Мисс Финляндия-2013

Broad Peak - одна из самых высоких вершин в мире, достигающая 8051 метра над уровнем моря, она находится на границе между Пакистаном и Китаем. Изначально вершина называлась K3.

Финское издание уточняет, что в мае-июне 2019 года Хинтса и Боуи пытались покорить в Пакистане пик Gasherbrum 2, но попытка также не увенчалась успехом.