Филиппины вывезли спецрейсом из Уханя 30 человек

"Министерство иностранных дел возвратило на Филиппины в общей сложности 30 филиппинцев, которые пожелали вернуться домой из города Ухань, эпицентра острого респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в заявлении ведомства.

Самолет с репатриированными филиппинцами приземлился в воскресенье на базе филиппинских ВВС недалеко от города Анхелес. Как отмечает МИД, на борту также находилась команда из 10 представителей ведомств страны и медиков. Как ожидается, прибывших из Уханя филиппинцев доставят в Олимпийскую деревню в городе Капас, где они две недели будут находиться на карантине.