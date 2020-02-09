Филиппины вывезли спецрейсом из Уханя 30 человек

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Филиппин вывезли специальным рейсом 30 граждан страны из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса, жертвами которого стали более 800 человек, сообщает филиппинский МИД.
"Министерство иностранных дел возвратило на Филиппины в общей сложности 30 филиппинцев, которые пожелали вернуться домой из города Ухань, эпицентра острого респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в заявлении ведомства.
Самолет с репатриированными филиппинцами приземлился в воскресенье на базе филиппинских ВВС недалеко от города Анхелес. Как отмечает МИД, на борту также находилась команда из 10 представителей ведомств страны и медиков. Как ожидается, прибывших из Уханя филиппинцев доставят в Олимпийскую деревню в городе Капас, где они две недели будут находиться на карантине.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
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