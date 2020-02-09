Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T15:11+0300
https://ria.ru/20200209/1564456891.html
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Усинске
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564454862_0:103:1280:823_1036x0_80_0_0_464f70f44c4b04b2d946248c179a39ed.jpg
РИА Новости

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Усинске

15:11 09.02.2020
280
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VKСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура Северо-Запада начала проверку соблюдения правил безопасности и соблюдения прав пассажиров после жесткой посадки боинга в аэропорту Усинка, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Организована проверка. На место выехал Печорский транспортный прокурор. Организована эвакуация пассажиров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.
Жесткая посадка самолета в Усинске
Вчера, 14:17
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Ранее представитель экстренных служб республики заявил РИА Новости, что самолет авиакомпании "Ютэйр" в воскресенье совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Как сообщали в Росавиации, у самолета были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Среди пассажиров и экипажа, по предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас аэропорт Усинка временно закрыт.
102000
Обсудить 1
Жесткая посадка самолета в УсинскеРосавиацияЮТэйрРоссияУсинскПроисшествия
Рекомендуем
Жесткая посадка самолета в Усинске
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Вручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Один человек обратился к медикам после жесткой посадки самолета UTair
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
При жесткой посадке в Усинске у самолета подломились стойки шасси
Пассажиры покидают самолет во время жесткой посадки
Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
В Усинске временно закрыли аэропорт после жесткой посадки самолета
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва готова к многосторонним переговорам по СНВ, заявил Лавров
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Глава Коми взял под контроль расследование ЧП с самолетом в Усинске
Скорая помощь
В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на "ватрушке"
Малые бронированные артиллерийские катера Никополь, Бердянск и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины
Украина отправит на ремонт два корабля, которые вернула Россия
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
У совершившего жесткую посадку самолета UTair были проблемы с шасси
Карета скорой помощи в Чехии
Россияне не пострадали в аварии с автобусом в Чехии
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Кемеровской области
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Utair перенесла следующий рейс из Усинска из-за состояния ВПП
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
СК начал проверку после ДТП с автобусом в Кемеровской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния