Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета в Усинске

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Транспортная прокуратура Северо-Запада начала проверку соблюдения правил безопасности и соблюдения прав пассажиров после жесткой посадки боинга в аэропорту Усинка, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Организована проверка. На место выехал Печорский транспортный прокурор. Организована эвакуация пассажиров", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Северо-западной транспортной прокуратуры.
Ранее представитель экстренных служб республики заявил РИА Новости, что самолет авиакомпании "Ютэйр" в воскресенье совершил жесткую посадку в Усинске, ударившись хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Как сообщали в Росавиации, у самолета были проблемы с шасси, борт остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Среди пассажиров и экипажа, по предварительным данным, пострадавших нет.
Сейчас аэропорт Усинка временно закрыт.