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2020-02-09T16:38+0300
https://ria.ru/20200209/1564456841.html
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
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РИА Новости

Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

16:38 09.02.2020
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© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VKСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : Официальная страница Республики Коми в социальной сети VK
ВА, 9 фев – РИА Новости. Пассажиры самолета, совершившего жесткую посадку в Усинске, рассказали о том, что происходило в салоне во время инцидента.
Александра Нехорошева в беседе с РЕН-ТВ заявила, что изначально было "что-то не так". Порывы ветра, по словам женщины, были очень сильными, а при приземлении самолет сразу же упал на брюхо и шасси "подломилось".
"Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе", — поделилась Александра. В какой-то момент, как пояснила пассажирка, самолет вывернул в сугроб и остановился. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация. Женщина также отметила слаженную работу команды экипажа.
Жесткая посадка самолета в Усинске
Вчера, 14:17
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Еще один пассажир рейса Москва — Усинск Александр Панин рассказал, что самолет не вырабатывал топливо, а на посадку шли штатно. При соприкосновении воздушного судна с землей был жесткий удар.
"Оторвало шасси, почувствовали сразу, что скользим по льду и не тормозим вообще", — поделился впечатлениями Александр. Топливо, как рассказал мужчина, растекалось с правой стороны, а эвакуировали пассажиров — с левой.
Мужчина по имени Сергей рассказал "360", что в самолете после посадки отвалились элементы обшивки. Пассажир отметил, что эвакуация прошла быстро. На улице, по его словам, было минус 20 градусов и был сильный ветер. Сергей также рассказал, что некоторые пассажиры начали паниковать, но их сразу же успокоили.
"Мужчины крикнули, что хорош паниковать, сейчас все выйдем спокойненько", — пояснил он.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска, ударившись хвостовой частью о ВПП. По предварительным данным, никто не пострадал. В Росавиации заявили, что у самолета были проблемы с шасси. Следствие начало проверку.
Пассажиры покидают самолет во время жесткой посадки
Вчера, 15:10
Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми
89514101312
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Республика КомиЖесткая посадка самолета в УсинскеРосавиацияЮТэйрМоскваУсинскПроисшествия
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