Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми

"Мы на большой скорости неслись именно на брюхе самолета по полосе", — поделилась Александра. В какой-то момент, как пояснила пассажирка, самолет вывернул в сугроб и остановился. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация. Женщина также отметила слаженную работу команды экипажа.