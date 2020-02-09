Чернышенко рассказал о главном направлении работы нового правительства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Реализация поручений президента России Владимира Путина станет основным направлением работы нового состава кабмина, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
В среду глава государства провел совещание с новым составом российского кабмина. На нем обсуждались вопросы развития экономики, реализации национальных проектов и поручений президента Федеральному собранию, ситуация с коронавирусом и другие.
"Осваиваемся, все идет по плану. Фокус — на выполнение поручений президента", — заявил Чернышенко, отвечая на вопрос о планах работы нового кабмина.