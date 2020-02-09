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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-02-09T15:52+0300
https://ria.ru/20200209/1564456648.html
Чернышенко рассказал о главном направлении работы нового правительства
https://cdn25.img.ria.ru/images/155215/46/1552154662_0:74:2865:1686_1036x0_80_0_0_30cd563fdf8d49d9e99f5907182a21c5.jpg
РИА Новости

Чернышенко рассказал о главном направлении работы нового правительства

15:04 09.02.2020 (обновлено: 15:52 09.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Реализация поручений президента России Владимира Путина станет основным направлением работы нового состава кабмина, заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
В среду глава государства провел совещание с новым составом российского кабмина. На нем обсуждались вопросы развития экономики, реализации национальных проектов и поручений президента Федеральному собранию, ситуация с коронавирусом и другие.
"Осваиваемся, все идет по плану. Фокус — на выполнение поручений президента", — заявил Чернышенко, отвечая на вопрос о планах работы нового кабмина.
Сергей Неверов
8 февраля, 13:45Послание президента России Федеральному собранию
Руководство ЕР обсудит с Мишустиным реализацию послания Путина
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Формирование нового правительстваДмитрий ЧернышенкоПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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