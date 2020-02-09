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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-09T15:04+0300
https://ria.ru/20200209/1564456616.html
Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406054_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_10973a70f3abcaee840caa254b62ff86.jpg
РИА Новости

Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров

15:04 09.02.2020
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций.
Ранее на этой неделе сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб, который является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).
"Вооруженные силы достигли прогресса на местах. Войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо, восстановив контроль над географической территорией, превышающую 600 квадратных километров и установив контроль над десятками населенных пунктов, деревень и холмов", - говорится в заявлении, опубликованном телеканалом Al-Ikhbariya.
Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
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Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.
В заключенном в сентябре 2018 года между РФ и Турцией меморандуме по Идлибу говорилось о намерении восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо - Латакия) и M5 (Алеппо - Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Алеппо (мухафаза)Сирия
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