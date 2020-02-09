Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Генштаб вооруженных сил Генштаб вооруженных сил Сирии заявил в воскресенье об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо Идлиб от террористов в ходе военных операций.

Ранее на этой неделе сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб, который является ключевым в Идлибе и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

"Вооруженные силы достигли прогресса на местах. Войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо, восстановив контроль над географической территорией, превышающую 600 квадратных километров и установив контроль над десятками населенных пунктов, деревень и холмов", - говорится в заявлении, опубликованном телеканалом Al-Ikhbariya

Сирийская армия начала 26 января наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. Террористы продолжали обстрелы вопреки объявленному в январе режиму прекращения огня. Правительственным силам 27 января удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

Генштаб сирийской армии 29 января заявил об освобождении крупного города Маарет-Нууман, удерживавшегося боевиками с 2012 года. Город имеет стратегическое значение, так как расположен на транспортной развязке автотрассы Хама-Алеппо. Он был одним из крупнейших оплотов террористов и перевалочным пунктом путей снабжения на юге провинции Идлиб.