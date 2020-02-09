В Минэкономразвития рассказали о мультипликативном эффекте нацпроектов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Реализация национальных проектов и исполнение поручений президента России Владимира Путина, объявленных в ходе его послания Федеральному собранию РФ, произведут мультипликативный эффект на российскую экономику, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.
"(Нацпроекты и поручения Путина будут оказывать - ред.) мультипликативный эффект. Это ведь дополнительный спрос, причём спрос на тех рынках, где оперируют наши производители… Это увеличение того самого, недостаточного сильного, скажем так, внутреннего спроса. Это в конечном итоге тоже даст развитие", - сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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