В Минэкономразвития рассказали о мультипликативном эффекте нацпроектов

"(Нацпроекты и поручения Путина будут оказывать - ред.) мультипликативный эффект. Это ведь дополнительный спрос, причём спрос на тех рынках, где оперируют наши производители… Это увеличение того самого, недостаточного сильного, скажем так, внутреннего спроса. Это в конечном итоге тоже даст развитие", - сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".