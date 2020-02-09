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В Минэкономразвития рассказали о мультипликативном эффекте нацпроектов
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РИА Новости

В Минэкономразвития рассказали о мультипликативном эффекте нацпроектов

15:01 09.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМаксим Решетников
Максим Решетников
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Максим Решетников. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев — РИА Новости. Реализация национальных проектов и исполнение поручений президента России Владимира Путина, объявленных в ходе его послания Федеральному собранию РФ, произведут мультипликативный эффект на российскую экономику, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников.
"(Нацпроекты и поручения Путина будут оказывать - ред.) мультипликативный эффект. Это ведь дополнительный спрос, причём спрос на тех рынках, где оперируют наши производители… Это увеличение того самого, недостаточного сильного, скажем так, внутреннего спроса. Это в конечном итоге тоже даст развитие", - сказал министр в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
30 января, 21:07
Хуснуллин заявил о необходимости "донастроить" нацпроекты
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Максим РешетниковВладимир ПутинПетропавловск-КамчатскийРоссияЭкономика
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